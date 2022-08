“Estados Unidos pagará el precio”, advierte China por visita de Pelosi a Taiwán

“Estados Unidos cargará con la responsabilidad y pagará el precio por socavar la soberanía y la seguridad de China”, advirtió un portavoz de Pekín.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, llegó el martes a Taiwán, tensando las relaciones con China, que advirtió que Washington “pagará el precio” por estas acciones. En un comunicado, el gabinete de Pelosi dijo que la visita muestra el “apoyo incondicional” de Estados Unidos a Taiwán, aunque “no contradice” la política de Washington hacia China.

