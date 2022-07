Pelosi visitará Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón… Pero no Taiwán

Las relaciones entre Estados Unidos y China atraviesan un período de tensión desde que se evocó la posibilidad de que Pelosi visitara Taiwán.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, encabezará una delegación del Congreso que efectuará una gira en la región Asia-Pacífico, confirmó su oficina el domingo, que no menciona una escala en Taiwán.

La delegación de seis miembros visitará Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón, indicó el comunicado de la oficina de Pelosi.

I'm leading a Congressional delegation to the Indo-Pacific to reaffirm America’s unshakeable commitment to our allies & friends in the region. In Singapore, Malaysia, South Korea & Japan, we’ll hold high-level meetings to discuss how we can further our shared interests & values.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 31, 2022