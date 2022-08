VIDEO: Separan con éxito a siameses que nacieron unidos por el cráneo

Médicos la describieron como “la separación más desafiante y compleja hasta la fecha”, dado que los siameses compartían varias venas vitales.

“La separación más compleja hasta la fecha”. Arthur y Bernardo Lima, dos siameses brasileños, unidos por el cráneo, fueron separados con éxito tras una maratónica intervención de 23 horas, descrita por los médicos como desafiante, dado que los siameses compartían varias venas vitales.

“Los gemelos tenían la versión más grave y difícil de la afección, con el mayor riesgo de muerte para ambos”, explicó el neurocirujano Gabriel Mufarrej, del Instituto Estatal del Cerebro Paulo Niemeyer (IECPN) en Rio de Janeiro, donde se realizó el procedimiento. “Estamos muy satisfechos con el resultado, porque nadie más creía en esta cirugía al principio, pero siempre creímos que había una posibilidad”, agregó Mufarrej en un comunicado.

Unidos en la parte superior de la cabeza durante casi cuatro años, la mayor parte de los cuales pasaron en un hospital de Rio de Janeiro equipado con una cama hecha a la medida, los hermanos pueden mirarse ahora a la cara por primera vez.

Los miembros del equipo médico, que incluyó a casi 100 profesionales, se prepararon para las delicadas etapas finales de la cirugía el 7 y 9 de junio con la ayuda de realidad virtual, dijo la organización benéfica médica, Gemini Untwined. Usando escáneres cerebrales para crear un mapa digital del cráneo compartido de los siameses, los cirujanos se entrenaron conjuntamente en Rio y Londres con una cirugía de prueba realizada con realidad virtual.

El neurocirujano británico, Noor ul Owase Jeelani, cirujano principal de Gemini Untwined, definió la sesión de preparación en realidad virtual como “cosas de la era espacial”. “Es simplemente maravilloso, es genial ver la anatomía y hacer la cirugía antes de poner a los niños en riesgo”, dijo a la agencia de noticias británica PA. “Puedes imaginar lo tranquilizador que es eso para los cirujanos… Hacerlo en realidad virtual fue realmente algo del hombre en Marte”, agregó Jeelani.

Imágenes y videos publicados por el personal médico mostraron a los niños acostados uno al lado del otro en una cama de hospital después de la cirugía, con el pequeño Arthur extendiendo la mano para tocar la mano de su hermano.

