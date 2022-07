Presidente de la Asamblea de la ONU visitará Guatemala esta semana

El alto funcionario de las Naciones Unidas tiene previsto mantener reuniones con varios ministros, incluido el canciller Mario Búcaro.

El presidente de la Asamblea General de la Organización de las Nacionales Unidas (ONU), Abdulla Shahid, llevará a cabo esta semana una visita oficial a Guatemala centrada en la recuperación de la pandemia, la crisis climática, el desarrollo sostenible y el mantenimiento de la paz.

Shahid, según anunció este martes su oficina de prensa, estará en territorio guatemalteco entre el jueves y el domingo por invitación del Gobierno. El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro, confirmó la información a los medios de comunicación guatemaltecos.

El alto funcionario de las Naciones Unidas tiene previsto mantener reuniones con varios ministros, incluido el canciller Búcaro; con la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, y con la presidenta del Poder Judicial, Silvia Patricia Valdés Quezada.

Para abordar la contribución de Guatemala a las operaciones de paz de la ONU, Shahid se verá con el ministro de Defensa, Henry Reyes, y visitará a un contingente de fuerzas especiales que se desplegará en la misión de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo.

Además, el viaje incluirá al menos dos visitas de campo enfocadas en la sustentabilidad, en las que el diplomático se reunirá con comunidades locales.

