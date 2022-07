Presidente de Estados Unidos firma decreto para proteger el derecho al aborto

Con esto, Biden responde a la Corte Suprema de Estados Unidos, que a finales de junio puso fin a una sentencia que durante casi medio siglo garantizó el derecho al aborto.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el viernes un decreto para proteger el derecho al aborto en el país. Este busca que se tomen medidas para garantizar el acceso al aborto, incluyendo el aborto con medicamentos aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y la ampliación del acceso “a toda la gama de servicios de salud reproductiva”.

Today I signed an Executive Order to protect the reproductive rights of women in the aftermath of the Supreme Court's extreme decision to overturn Roe v. Wade.

It formalizes the actions I announced right after the decision and will add new measures to protect women's health. pic.twitter.com/cujWTnxKvw

— President Biden (@POTUS) July 8, 2022