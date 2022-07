El escalofriante video que grabó Robert Crimo antes del tiroteo en el desfile del 4 de julio

El video muestra a Robert E. Crimo III en un salón de clases, portando un casco y un chaleco y arrojando balas al piso.

Robert E. Crimo III, señalado de perpetrar un tiroteo en un desfile por el 4 de julio en Highland Park, Chicago, dejando al menos seis muertos, mostraba en Internet una fuerte inclinación a la violencia. En sus redes sociales, el joven de 21 años publicó un escalofriante video en un salón de clases, portando un casco y un chaleco, y de pie junto a una bandera estadounidense mientras arrojaba balas al piso.

En otro clip, expresaba: “Odio cuando otros reciben más atención que yo en Internet”. Crimo III exhibía, además, varios tatuajes en el cuello y el rostro, incluyendo uno sobre la ceja izquierda con la palabra “Awake” (Despierto), una referencia a su nombre artístico. Se presentaba a sí mismo como músico y era conocido en línea con el apodo de “Awake the Rapper”.

Publicó sus canciones y videos musicales en Spotify y YouTube y tuvo un seguimiento modesto. Tras el ataque del lunes, sus páginas de redes sociales, así como sus videos y canciones, fueron eliminadas. Sin embargo, en las fotos archivadas de sus cuentas parecen mostrarlo junto a otras personas en un mitin del entonces presidente Donald Trump. En otra, parece tener una bandera de Trump sobre sus hombros.

Antes de sembrar muerte y caos en este suburbio acomodado de Chicago, la comunidad conocía a Crimo III como un niño tranquilo, exmiembro de los Boy Scouts. “Lo conozco como alguien que era un Cub Scout cuando yo era el líder de los Cub Scouts”, declaró Nancy Rotering, alcaldesa de Highland Park, a la cadena NBC, describiendo al atacante como “apenas un niño pequeño”. “Es una de esas cosas en las que das un paso atrás en el tiempo y dices: ‘¿Qué pasó?’”, afirmó.

