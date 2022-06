“Intentan prohibirnos, impedir nuestra presencia, discriminarnos e incluso matarnos en cada minuto de nuestra existencia”, denunció un participante de la marcha.

Casi 400 personas fueron arrestadas el domingo en Estambul, Tuquía, durante la marcha del Orgullo LGTBQ+, según organizadores del desfile y una asociación de defensa de los derechos de personas de ese colectivo, que denunciaron los hechos e informaron que todos los detenidos fueron liberados horas después. “373 personas fueron detenidas. Todas (…) habían sido liberadas el 27 de junio por la mañana”, anunció la asociación turca Kaos GL, defensora de las personas LGTBQ+

UPDATE: Police attacked İstanbul LGBTI+ Pride March this year as well. LGBTI+s marched to Cihangir by crossing over police attack. 373 LGBTI+ activists were detained and they were released after a night at custody.https://t.co/a0eZcS5zz6 pic.twitter.com/DXO5YJdsp3

