VIDEO: Avión sufre problemas con el tren de aterrizaje y se incendia en plena pista

Tres personas tuvieron que ser hospitalizadas por este incidente.

Un avión de pasajeros se incendió en una pista del aeropuerto de la ciudad de Miami, en el estado de Florida, tras sufrir un problema con el tren de aterrizaje. Se trató del vuelo 203 de Red Air, un McDonnell Douglas MD-82, que se prendió en llamas tras el incidente en la terminal estadounidense. En redes sociales, imágenes mostraban un espeso humo negro saliendo del fuselaje, mientras las más de 120 personas que iban a bordo eran evacuadas.

Los bomberos de Miami-Dade confirmaron que el incidente ocurrió la tarde del martes y que tres personas tuvieron que ser hospitalizadas, pero no se informó de ninguna muerte o lesión grave.

Red Air, aerolínea dominicana de bajo coste lanzada en noviembre de 2021, compartió un comunicado sobre el incidente, explicando que el avión llegaba desde Santo Domingo cuando se presentaron “dificultades técnicas”. “Al Red Air 203 procedente de Santo Domingo se le hundió el tren de aterrizaje en el morro del avión, lo que parece haber provocado un incendio”, indicó por su parte el Aeropuerto Internacional de Miami en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

De su lado, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB), la agencia gubernamental estadounidense encargada de investigar los accidentes de aviación civil, informó, también a través de Twitter, que su equipo llegaría a Miami el miércoles.

NTSB is sending a team of investigators to Miami following today's gear collapse and runway excursion of an MD-82 jetliner at Miami International Airport. Investigators will arrive on scene tomorrow.

— NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) June 21, 2022