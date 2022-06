Niña guatemalteca muere en Texas tras incendio en su hogar

El accidente ocurrió el pasado 2 de junio en la ciudad de Austin, en una casa rodante donde residía de manera irregular una familia de 10 guatemaltecos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó que la Red Consular de Guatemala en el sur de Estados Unidos (EE.UU.) brinda asistencia y protección a nueve guatemaltecos afectados por un incendio ocurrido en su domicilio en el Estado de Texas, en el que lamentablemente perdió la vida una niña originaria de nuestro país.

BREAKING: @austinfiredept @ATCEMS are working a fire at a mobile home park on research boulevard just off of 183. We know one child is dead and 2 adults and a baby have been transported in critical condition. @cbsaustin pic.twitter.com/MeML3HsT7F

— Emily Chavez (@emilymchavez) June 2, 2022