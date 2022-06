Hombre infectado con viruela del mono escapa de hospital

El sujeto acudió al hospital presentando “tos, escalofríos, dolor muscular y lesiones tipo pústulas en cara, cuello y tronco”, indicaron autoridades.

Un hombre infectado con viruela del mono escapó de un hospital privado en Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, y posteriormente abandonó México, confirmaron autoridades sanitarias locales. Tras huir del centro médico, el hombre acudió al hotel donde se hospedaba con su pareja, tomó su equipaje, adelantó su vuelo y dejó Puerto Vallarta, sin que fuera posible localizarlo, detalló la Secretaría de Salud de Jalisco en un comunicado.

El paciente, un ciudadano estadounidense de 48 años, abandonó el sanatorio el fin de semana pasado, pese a haber recibido indicaciones del personal médico de que debían realizarle pruebas y mantenerlo en aislamiento. Cuando acudió al hospital, este presentaba “tos, escalofríos, dolor muscular y lesiones tipo pústulas en cara, cuello y tronco”, añadió la autoridad sanitaria.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) confirmaron el lunes a las autoridades mexicanas que el paciente había regresado a su país, donde se realizó la prueba que confirmó la enfermedad. El hombre comenzó con síntomas el 30 de mayo y, desde México, había informado de su situación a un médico en Texas, quien reportó el caso como sospechoso de viruela del mono a los CDC.

Antes de llegar a Puerto Vallarta, el 27 de mayo, el sujeto estuvo en Berlín, Alemania, entre el 12 y el 16 de mayo, y posteriormente en la ciudad de Dallas, Texas. Y durante su estancia en México, acudió a fiestas en el Mantamar Beach Club, del balneario jalisciense, por lo que la secretaría de Salud estatal instó a la población que asistió al lugar entre el 27 de mayo y el 4 de junio a vigilar su estado de salud.

