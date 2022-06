VIDEOS: Tren descarrila y deja 4 muertos y 30 heridos

Imágenes del lugar del accidente mostraban el tren regional, medio descarrilado, con los vagones ladeados en una zona boscosa.

El descarrilamiento de un tren regional en los Alpes Bávaros, en el sur de Alemania, dejó al menos 4 muertos y 30 heridos, informó este viernes la policía local. Varios vagones del tren, que cubría el trayecto entre Garmisch-Partenkirchen y Múnich, descarrilaron a la altura de Burgrain.

De los 30 heridos, 15 tuvieron que ser trasladados a hospitales de la región, precisó el balance policial, que confirmó la cifra de 4 fatalidades. Las “operaciones de socorro y de evacuación siguen”, agregó la policía, apuntando que también fueron enviados rescatistas desde Austria para asistir en las labores.

Las fotos publicadas por los medios alemanes e internacionales mostraban los restos el tren regional, medio descarrilado, con los vagones ladeados en una zona boscosa. Todavía no se conoce la causa del accidente.

At least four people were killed and dozens injured after a busy regional train derailed north of Garmisch-Partenkirchen in Bavaria, Germany https://t.co/PYEHcFdomg pic.twitter.com/fBYYCGcb64

— Reuters (@Reuters) June 3, 2022