Salud detecta nueva variante del coronavirus en Guatemala

Es más contagiosa y tiene mayor capacidad de reinfección, pues puede esquivar parte de la inmunidad generada por infección, detalló el Laboratorio Nacional de Salud.

A través de su informe de secuenciación SEQ-24-06-2022, el Laboratorio Nacional de Salud (LNS) confirmó la presencia en Guatemala del linaje BA. 2.12.1 de la variante de preocupación Ómicron, la cual es más infecciosa que la variante original BA.2 del coronavirus.

Este informe corresponde a la secuenciación local genómica efectiva de 82 muestras ingresadas al LNS del 3 al 25 de mayo del año en curso, el cual refleja que el 100 % de las muestras corresponden a la variante de preocupación Ómicron, incluyendo a la sub variante BA.2.12.1, detalló el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) en un comunicado.

Explica que esta subvariante se considera de sumo interés debido a la alta proporción de positivos que ha provocado en Estados Unidos, donde aproximadamente el 58 % de los nuevos casos se deben a ella, “ya que es más contagiosa y tiene mayor capacidad de reinfección, pues puede esquivar parte de la inmunidad generada por infección previa por los sub linajes BA.1 y BA.2; sin embargo, aún no hay indicaciones de que dicha sub variante cause una enfermedad más severa que las anteriores”.

Mayor contagio en mujeres

Es importante mencionar que la mayoría de muestras secuenciadas pertenecen al sexo femenino con predominio en los rangos de edad de 18 a 39 años, con antecedentes de vacunación.

“El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social consciente de la importancia de mantener la vigilancia epidemiológica del SARS-CoV-2, trabaja para determinar qué variantes circulan en el país en el transcurso del tiempo y su asociación con el comportamiento de la enfermedad en la población guatemalteca”, se informó en el documento.

Así también, ante la aparición de este sub linaje, hace un llamado a la población para que mantenga las medidas de bioseguridad necesarias para el cuidado de su salud, incluyendo la vacunación contra esta enfermedad en su esquema completo y dosis de refuerzo, pues esto es de vital importancia para evitar la propagación del Covid-19, finalizó el MSPAS.

