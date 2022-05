Matrimonio acoge a refugiada ucraniana; el hombre se escapó con ella 

La familia británica abrió las puertas de su hogar a la joven ucraniana, sin imaginar el desenlace que esto tendría.

La guerra que inició hace ya unos meses entre Rusia y Ucrania ha dejado como saldo, según estadísticas dadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alrededor de 5 millones de ucranianos que han tenido que pedir refugio en distintas partes del mundo.

Según nuevos datos revelados por el periódico español ABC, se contabilizan que alrededor de 2 millones de refugiados ya han vuelto a sus hogares pese a que las hostilidades entre ambas naciones aún no cesan, y millones más están viendo la posibilidad de iniciar una nueva vida en otros territorios.

Ese es el caso de una joven ucraniana de 22 años llamada Sofiia Karkadym, a quien una familia del Reino Unido le dio asilo, sin imaginarse que la joven causaría el fin de su matrimonio.

Diversos medios internacionales indicaron que Sofiia salió huyendo de la ciudad de Lviv, al oeste de Ucrania, hacia Berlín, para luego ser acogida por un matrimonio de apellido Garnett que radica en Inglaterra.

Quien tuvo la intención de brindarle apoyo a algún ucraniano que lo necesitara fue el padre de familia, un hombre llamado Tony, el cual lanzó una convocatoria en internet para ofrecer su hogar a quien lo necesitara y fue Karkadym la primera en responder a su llamado.

Sin embargo, la esposa de Tony, Lorna Garret, aseguró que tenía dudas sobre la posibilidad de ofrecer su casa, y más teniendo 2 hijos pequeños, pero sentía que era lo correcto al ver la situación de Ucrania en las noticias.

Tony Garnett, 29, left his partner of a decade, 28-year-old Lorna, just ten days after Sofiia Karkadym arrived as a refugee at their Bradford home. Sofiia, 22, had fled the western Ukrainian city of Lviv.

via @TheSun pic.twitter.com/xhiwaAOxsU

— Pubity Latest (@pubitylatest) May 24, 2022