Revelan por qué se habría estrellado avión con 132 personas a bordo; ¿Fue intencional?

Ninguna de las 132 personas que viajaban en el avión, entre pasajeros y tripulación, sobrevivió al siniestro; una de las cajas negras encontradas reveló importantes datos.

A poco menos de un mes de la tragedia provocada por el avión de China Eastern Airlines, que se estrelló en la provincia de Guangxi y dejó 132 muertos, surgen nuevas y reveladoras informaciones que echarían luz sobre las causas del siniestro, el más mortífero sufrido por China en 30 años. Según funcionarios estadounidenses, quienes hablaron para el diario Wall Street Journal, podría haberse tratado de un incidente intencionado.

Citando a fuentes de autoridades estadounidenses que participan en la investigación, entre estas la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y el fabricante Boeing, el medio precisó que, tras el análisis de los datos que se han extraído de la grabadora de la cabina, se ha llegado a la conclusión de que el siniestro habría sido causado por una maniobra intencional. Por su parte, la aerolínea aseveró que “cualquier especulación no oficial puede interferir en la investigación del accidente (llevada a cabo por la autoridad de aviación de Beijing) y afectar al progreso real de la industria del transporte aéreo mundial”.

Flight data indicates someone in the cockpit intentionally crashed a China Eastern jet in March, killing 132 people, say people familiar with an early U.S. review https://t.co/WNzxTcX1YX

— The Wall Street Journal (@WSJ) May 17, 2022