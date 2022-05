El mensaje en inglés con el que Porras afirma que no aceptará injerencia de EEUU

Porras, afirmó que no aceptará injerencia extranjera en su labor, tras rechazar un nuevo señalamiento por corrupción por parte de Estados Unidos, mientras la Unión Europea mostró preocupación.

La recién reelegida fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, afirmó este martes que no aceptará injerencia extranjera en su labor, tras rechazar un nuevo señalamiento por corrupción por parte de Estados Unidos, mientras la Unión Europea mostró preocupación.

“La Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP) no acepta ningún tipo de injerencia ni presión y continuará trabajando de manera objetiva e imparcial velando por el estricto cumplimiento de la ley”, indicó en la cuenta Twitter la institución.

“El MP es una institución autónoma que no se encuentra subordinada a ningún entidad internacional”, agregó el mensaje, que incluye el comunicado del secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken.

“Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos” durante su primer mandato como fiscal (2018-2022), dijo Blinken en la nota.

The Public Ministry is an autonomous institution and is not subordinate to any international entity.

The Attorney General and Chief of the Public Ministry does not accept any type of intervention nor pressure https://t.co/irL4cqDcto

— MP de Guatemala (@MPguatemala) May 17, 2022