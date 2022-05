Departamento de Estado de Estados Unidos designa a Porras “por su participación en corrupción significativa”

La sanción que realiza la entidad estadounidense incluye esta vez a su esposo, Gilberto Porres.

Por medio de un comunicado oficial, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informa que está designando a la recién nombrada fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta de Porres “por Participación en Corrupción Significativa y Consideración de Designaciones Adicionales”.

Aseguran que el patrón de obstrucción de la fiscal general “incluye supuestamente ordenar a los fiscales del MP que ignoren los casos basados ​​en consideraciones políticas y despedir a los fiscales que investigan casos relacionados con actos de corrupción”.

Dicha designación pública se realiza bajo la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones de Programas Relacionados y Operaciones Extranjeras del Departamento de Estado de 2022, según se indicó en el comunicado.

El secretario Antony Blinken refrendó el mensaje a través de sus redes sociales, indicando que “la designación de hoy envía una fuerte señal de que EE. UU. apoya a todos los guatemaltecos para fomentar la rendición de cuentas, la transparencia y el respeto por el estado de derecho.”

