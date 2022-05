Unión Europea se pronuncia por reelección de Fiscal General, Consuelo Porras

"El nuevo nombramiento (...) hace temer por el compromiso de las autoridades de luchar contra la corrupción y salvaguardar la independencia del poder judicial", expresó el vocero de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Peter Stano.

El vocero principal de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Peter Stano, se pronunció este martes, 17 de mayo, sobre la reelección de la Fiscal General, Consuelo Porras, quien permanecerá en el cargo por cuatro años más. “Con su historial de persecución de jueces y abogados en casos de corrupción, hace temer por el compromiso de las autoridades de luchar contra la corrupción”, detalló.

Por medio de una declaración, el funcionario que representa la Unión Europea advierte que dicha reelección “plantea preocupaciones sobre el compromiso de las autoridades guatemaltecas para combatir la corrupción y salvaguardar la independencia del poder judicial”. Asimismo, y como se ha planteado desde la designación de Porras dentro del listado de actores corruptos y antidemocráticos de los Estados Unidos, la EU resalta que el Ministerio Público de Porras ha iniciado acciones legales contra varios jueces, abogados y fiscales independientes involucrados en la investigación de casos de corrupción de alto nivel. Esto ha resultado en sus arrestos y la pérdida de su inmunidad judicial. Forma parte de un patrón más amplio de intimidación y hostigamiento que ha llevado a más de 20 operadores de justicia a abandonar el país.

“El estado de derecho y las instituciones fuertes e independientes son esenciales para el éxito, la inclusión y la sostenibilidad del desarrollo social y económico de Guatemala. El papel del Fiscal General es crucial, incluso en la dirección de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Es indispensable que esta función se ejerza con integridad, imparcialidad y con pleno respeto al orden constitucional”, se resalta en dicho pronunciamiento.

La comunidad internacional y varias organizaciones civiles se han pronunciado por la reelección de Porras. Impunity Watch, que había adelantado una serie de consecuencias ante una eventual reelección de Porras, se pronunció este martes: “Condenamos la reelección de Consuelo Porras como Fiscal General en Guatemala. Porras ha apuntalado la corrupción y forzado al exilio a muchos operadores de justicia independientes. Su reelección supone un gran riesgo para la lucha contra la impunidad”.

