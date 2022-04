VIDEO: Procesión tocó cable de alta tensión y 11 personas murieron electrocutadas

“La parte superior de la carroza, que estaba cubierta de decoraciones, chocó con la línea” de alta tensión, dijeron autoridades.

Al menos 11 personas, tres de ellas menores de edad, murieron electrocutadas el miércoles durante una procesión hindú en el sur de la India, cuando la parte superior de la carroza chocó con un cable de alta tensión, informó la policía. “La parte superior de la carroza, que estaba cubierta de decoraciones, chocó con la línea” de alta tensión, dijo el oficial de la policía, V. Balakrishnan, citado por la AFP.

La multitud utilizó agua para contener el incendio que se desató en la procesión, según informaron testigos. Al menos 15 personas fueron hospitalizadas tras el incidente, ocurrido a eso de las 03:00 hora (locales) del miércoles en la localidad de Thanjavur, estado de Tamil Nadu. Las víctimas formaban parte del grupo que tiraba de la carroza.

En redes sociales se difundieron videos que mostraban los restos de la carroza siniestrada.

11 devotees electrocuted & 15 injured after a temple car came in contact with a live wire in #Kaliamedu in #Thanjavur district

Announcement of Rs 5 lakh to the deceased by the state government. The Chief Minister will reach Thanjavur in the afternoon.#TamilNadu #ACCIDENT pic.twitter.com/kt0ByRXTjD

— Dhakad India (@dhakadndia) April 27, 2022