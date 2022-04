Nuevo tiroteo en Estados Unidos: tres heridos tras incidente armado en Washington

Un gran dispositivo de seguridad fue desplegado en la zona tras el incidente.

Tres personas resultaron heridas tras un tiroteo cerca de Connecticut Avenue, en el vecindario Van Ness, en el noroeste de Washington, informó la policía este viernes. Agentes respondieron a reportes de disparos justo al final de la calle de la Facultad de Derecho de la Universidad de Howard, localizando a las tres víctimas, dos adultos y un menor, quienes fueron trasladados al hospital donde ya son atendidos.

En rueda de prensa, autoridades añadieron que, de momento, no hay personas detenidas por este incidente, y calificaron la situación como una “amenaza activa”. También pidieron los residentes que se refugiaran o evitaran el área. Varios agentes del equipo táctico escoltaron a un grupo de personas fuera de un edificio de apartamentos, y peatones avanzaban rápidamente por la zona con las manos levantadas sobre la cabeza mientras las autoridades continuaban con la búsqueda del sospechoso en otros edificios. El Departamento de Policía Metropolitana de Washington dijo que había “una gran presencia policial en el área”. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, así como el Servicio Secreto de EE. UU. también ayudaban con la respuesta.

4.22.22 DC officials provide an update on a shooting in the 2900 block of Van Ness Street, NW https://t.co/XrEla2gCxw — DC Police Department (@DCPoliceDept) April 22, 2022

Cierre preventivo

En tanto, la Universidad del Distrito de Columbia publicó una alerta a través de su cuenta de Twitter, anunciando que el campus se encontraba bajo cierre preventivo tras el tiroteo. La institución urgió a los estudiantes y al personal a quedarse en el lugar donde estaban hasta nuevo aviso.

The Van Ness campus is on lockdown. Active shooting incident near student housing located on Van Ness Street/Connecticut Avenue NW. The suspect remains on the loose. Law enforcement is on the scene. Take shelter and stay in place until further notice. — University of DC (@udc_edu) April 22, 2022

El plantel Edmund Burke también se encontraba bajo cierre de emergencia y la policía informó que un centro de reunificación familiar fue sido establecido en la biblioteca pública del vecindario Cleveland Park, en 3310 Connecticut Avenue NW.

There is an established Family Reunification Site located at 3310 Connecticut Ave, NW, (Cleveland Park Library). If you are looking to find a family member/child, please go to this location and speak with officials from MPD and assisting DC government agencies. — DC Police Department (@DCPoliceDept) April 22, 2022

Van Ness es un concurrido vecindario en el noroeste de Washington, el cual alberga instituciones educativas y cuenta con un importante número de edificios residenciales y comercios.

