Xelajú MC participará en torneo amistoso en Washington

Los 'Superchivos' participarán en la Capital Cup, torneo organizado por el DC United de la MLS y que se disputará en el Audi Field en Washington.

A través de sus redes sociales el DC United anunció una nueva edición de la Capital Cup, un torneo amistoso que se celebrará por segundo año consecutivo en esta ocasión tendrá la participación de un equipo guatemalteco.

Se trata de Xelajú MC, los ‘Superchivos’ participarán en la segunda edición de la Capital Cup que se celebrará en la ciudad de Washington, capital de los Estados Unidos.

El DC United será nuevamente el anfitrión de ​​la Capital Cup presentada por XDC Network. La competencia de este año tendrá partidos los días 1, 4 y 7 de junio, y contará con la participación de los cuatro veces campeones de la Major League Soccer (MLS), DC United, el 14 veces campeón de la Primera División de El Salvador, CD Águila, y el cinco veces campeón del futbol guatemalteco, Xelajú MC.

Todos los partidos de este torneo se disputarán en el Audi Field, estadio del DC United, ubicado en Washington.

“Esperamos ofrecer otro torneo altamente competitivo, así como una experiencia vibrante y memorable para los fanáticos de DC United y la comunidad de fútbol más grande ubicada aquí en el DMV”, afirmó Johnson.

