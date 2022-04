Erika Aifán se une a la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights

RFK Human Rights reconoció la carrera profesional de la exjueza al darle la bienvenida como Distinguida Asociada Visitante.

Por medio de su sitio de internet, la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights dio la bienvenida a la exjueza de Mayor Riesgo, Erika Aifán, como asociada visitante, indicando que trabajará en estrecha colaboración con el equipo de Incidencia y Litigio Internacional.

De acuerdo con información oficial, Aifán ayudará a ampliar el trabajo sobre Estado de Derecho, Derechos Humanos y el retroceso democrático en Guatemala. Asimismo, colaborará en la revisión de varios casos en curso ante los mecanismos regionales de protección.

A decorated judge, 2021 International Woman of Courage, and fearless champion of integrity in the justice system, Dr. Erika Aifán (@AifanErika) is a remarkable new addition to our team. We are so honored to welcome you, Dr. Aifán. https://t.co/frCmK5g0VA

— RFK Human Rights (@RFKHumanRights) April 19, 2022