Periodista rusa muere en bombardeo mientras cubría la guerra en Ucrania

La periodista rusa, Oksana Baulina, murió este miércoles en un bombardeo en Kiev, capital de Ucrania, según informó The Insider, el medio digital independiente para el que esta trabajaba. Baulina, quien trabajaba como corresponsal para el medio y realizó varios reportajes en Kiev y Leópolis, murió tras el disparo de un cohete mientras filmaba los daños causados por el ataque a un centro comercial en el noroeste de Kiev, según un comunicado del medio independiente. Otro civil murió y dos personas que acompañaban la periodista resultaron heridas.

Tras confirmarse la noticia, The Insider expresó sus “más profundas condolencias” a la familia y amigos de Baulina. “Seguiremos cubriendo la guerra en Ucrania, incluyendo los crímenes de guerra rusos así como los bombardeos a ciegas sobre zonas residenciales”, afirmó el medio digital, creado en 2013 por el periodista y activista ruso, Roman Dobrokhotov, basado actualmente en Riga, Letonia.

