Invasión de Rusia a Ucrania: Ataque en Donetsk deja otros cinco muertos

Avdivka, en Donetsk, fue “objeto de disparos de artillería y bombardeos aéreos (rusos), que destruyeron completamente la ciudad”, dijo una responsable ucraniana.

La ciudad de Avdivka, en la región oriental de Donetsk, fue blanco de un nuevo ataque de Rusia en la noche del lunes, el cual dejó otros cinco muertos y 19 heridos, afirmó el martes Liudmila Denisova, encargada de derechos humanos del Parlamento de Ucrania. “Cinco civiles han muerto y 19 han resultado heridos”, dijo esta responsable ucraniana en Telegram, indicando que Avdivka fue “objeto de disparos de artillería y bombardeos aéreos (rusos), que destruyeron completamente la ciudad”.

Avdivka, con 30 mil habitantes en tiempos de paz, se encuentra en la periferia noroeste de la ciudad de Donetsk, un centro industrial en el este de Ucrania controlado desde 2014 por separatistas prorrusos respaldados por Moscú.

En Lysychansk, 150 kilómetros al noreste de Donetsk, otras dos personas murieron, tres resultaron heridas y ocho fueron rescatadas entre los escombros tras otro ataque del ejército ruso, añadió. En otro mensaje en Telegram publicado más tarde, Denisova dijo que un tanque ruso había disparado en la región de Járkov (noreste) contra un vehículo donde iba una familia con dos niños. Según ella, la familia gritó que eran civiles y ondeó una bandera blanca. Los padres y la hija, de solo 9 años de edad, murieron, mientras que el hijo de 17 años resultó herido, añadió.

En medio de la ofensiva rusa, estancada por la feroz resistencia ucraniana, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se refirió al tema del conflicto en entrevista con la CNN International. Peskov fue consultado por la periodista Christiane Amanpour sobre si estaba “convencido” de que el presidente ruso, Vladimir Putin, una persona cercana a él, no usaría armas nucleares en Ucrania.

“Tenemos una doctrina de seguridad interior, y es pública. Puedes leer en ella todas las razones para el uso de armas nucleares (…) Si es una amenaza existencial para nuestro país, entonces puede usarse de acuerdo con nuestra doctrina”, declaró.

President Putin has raised the threat of using nuclear weapons – and his spokesperson Dmitry Peskov refused to rule out their use, in an interview with me tonight. pic.twitter.com/uxQqncLGYN

— Christiane Amanpour (@amanpour) March 22, 2022