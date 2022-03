Zelenski: “Ucrania no puede aceptar ningún ultimátum de Rusia”

Volodimir Zelenski también insistió en la necesidad de un “encuentro”, de la “forma que sea”, con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Publicidad

Ucrania “no puede aceptar ningún ultimátum de Rusia”, declaró este lunes el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en una entrevista con un medio público regional. “Ucrania no puede aceptar ningún ultimátum de Rusia. En primer lugar, habrá que destruirnos a todos, únicamente entonces se respetarán sus ultimátums”, declaró Zelenski a Suspilne, portal web de información que publicó el video de la entrevista con el mandatario ucraniano.

“’Nosotros (los rusos) enviamos un ultimátum. Ahí están todos los puntos, los cumplen y luego paramos la guerra’. Eso no es correcto, eso no dará resultados”, dijo el mandatario ruso, haciendo alusión a las peticiones de Moscú. El mandatario agregó que “el pueblo está unido”. Rusia quiere que se rindan las ciudades de Járkov (noreste), Mariúpol (sureste) o Kiev, la capital, subrayó Zelenski, pero “ni los habitantes de Járkov, ni los de Mariúpol, ni los de Kiev, ni yo, el presidente, podemos hacerlo”, puntualizó. “¿Qué quieren ustedes? Destrúyannos. Por eso respondo: no podemos respetar este ultimátum salvo que ya no estemos”, concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Zelenski insiste en necesidad de reunión con Putin

En la entrevista, Volodimir Zelenski también insistió en la necesidad de un “encuentro”, de la “forma que sea”, con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para “detener la guerra” en Ucrania. “Creo que sin este encuentro es imposible comprender plenamente a lo que (los rusos) están dispuestos para detener la guerra”, declaró Zelenski a Suspilne.

También te puede interesar: Rusos bombardearon escuela que servía como refugio de ucranianos

El presidente ucraniano debía hablar el martes por video al parlamento italiano, como ya lo hizo con los de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania e Israel. El miércoles, Zelenski hablará ante el parlamento francés.

*Con información de AFP

(Visited 21 times, 21 visits today)

Publicidad