Inician ensayos clínicos de la vacuna contra la variante Ómicron del coronavirus

Pfizer y BioNTech anunciaron este martes que dieron inicio al reclutamiento para los ensayos clínicos sobre la seguridad y la respuesta inmune de su vacuna específica contra la variante Ómicron del coronavirus en adultos de hasta 55 años.

La jefa de Investigación de Vacunas de Pfizer, Kathrin Jansen, apuntó que, si bien los datos actuales mostraban que los refuerzos de la vacuna original protegen contra formas graves de Ómicron, prefieren actuar por precaución.

“Reconocemos la necesidad de estar preparados en caso de que esta protección disminuya con el tiempo y ayudar potencialmente a abordar a Ómicron y nuevas variantes en el futuro”, dijo Jansen.

