BAFTA 2022: Rebel Wilson le muestra el dedo medio a Vladimir Putin

La actriz fue la presentadora principal de los premios británicos, y durante una de sus intervenciones adoptó un enfoque bastante directo en lo que respecta al conflicto de Ucrania.

Como era de esperar, la guerra en curso en Ucrania fue uno de los temas tratados durante la ceremonia BAFTA 2022, especialmente por lo que hizo Rebel Wilson.

La actriz, quien era la presentadora principal de los premios fue bastante directa en su enfoque. Al presentar la actuación musical de Emilia Jones, explicó que habría dos intérpretes de lenguaje de señas en el escenario.

“Y este es el gesto para Putin”, dijo, señalando con el dedo medio, mientras todos los presentes aplaudían.

Por su parte, el presidente de los Premios de Cine de la Academia Británica., Krishnendu Majumdar, inauguró la ceremonia con una declaración en la que ofreció su solidaridad con los que sufren en el país.

“Junto con nuestros colegas de la Academia de Cine de Ucrania, nos solidarizamos y esperamos un regreso a la paz”, dijo.

“Estamos enormemente agradecidos con los periodistas que cubren Ucrania, muchos de los cuales son miembros de BAFTA. Nuestros pensamientos están con el pueblo de Ucrania, así como con los afectados por otros conflictos en todo el mundo”.

Ucrania no fue el único tema de actualidad importante que apareció. Antes de que comenzara la ceremonia, un pequeño grupo de activistas climáticos logró subir a la alfombra roja y gritaba “Mira hacia arriba, detén el petróleo”, en referencia a la película de Netflix Don’t Look Up. Al no poder moverlos, la seguridad finalmente acordonó al grupo.

La actriz y sus bromas

Rebel Wilson no pudo resistirse a hacer una excavación algo salvaje al Príncipe Andrés mientras presentaba los BAFTA el domingo por la noche.

Al presentar la deslumbrante ceremonia de entrega de premios en el Royal Albert Hall de Londres, ella se veía increíble con un vestido rojo y dejó a los fanáticos atónitos por su salvaje ataque al hijo de la Reina.

Después del discurso de aceptación de Dune, subió al podio y dijo: «Así que iba a hacer un número musical como presentador, aunque se trataba del Príncipe.

