Rusia bombardea otro aeropuerto en Ucrania; causa “destrucción masiva”

De “destrucción masiva” calificaron autoridades los daños causados por dos bombardeos lanzados por Rusia la noche del lunes y madrugada del martes en el aeropuerto de la ciudad de Dnipro, al este de Ucrania. “Por la noche, el enemigo atacó el aeropuerto de Dnipro. Dos ataques. La pista de despegue y de aterrizaje está destruida. La terminal resultó muy dañada. Destrucciones masivas”, escribió Valentin Reznitshenko, gobernador de la región, en la aplicación de mensajería, Telegram.

Dnipro, una ciudad industrial de un millón de habitantes por donde pasa el río del mismo nombre, que separa el este prorruso de Ucrania del resto de su territorio, se había mantenido relativamente intacta ante el avance del ejército ruso, sin embargo desde el sábado fue blanco de bombardeos que dejaron al menos un muerto.

