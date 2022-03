VIDEO: Rusia bombardea torre de televisión en Ucrania; hay nueve muertos

“Dos misiles” impactaron en la torre de televisión de la localidad de Antopil, 15 kilómetros al este de Rivne, y en un edificio administrativo aledaño, precisaron autoridades.

Al menos nueve personas murieron y otras nueve resultaron heridas el lunes luego de que Rusia bombardeara una torre de televisión cerca de la ciudad de Rivne, en el oeste de Ucrania, informaron autoridades locales. “Podemos declarar que hay nueve muertos y nueve heridos”, indicó a la prensa Vitaly Koval, responsable de la administración local. “Dos misiles” impactaron en la torre de televisión de la localidad de Antopil, 15 kilómetros al este de Rivne, y en un edificio administrativo aledaño, precisó.

El bombardeo ocurrió a las 03:25 (hora GMT) del lunes. “Por ahora, las operaciones de rescate siguen en curso y seguirán hasta que los escombros en los edificios sean completamente retirados”, dijo Koval. El acceso a la televisión ya se había restablecido en la tarde en la parte norte de la región de Rivne, a través de la red de cable.

