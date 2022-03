Giammattei: “He sido amenazado por una nación que se considera poderosa”

El presidente Alejandro Giammattei centró su discurso en responder a las críticas por declarar a Guatemala "Capital Pro Vida de Iberoamérica" y endurecer penas por el aborto.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, participó en un evento por el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia y en su discurso respondió a las críticas, tras endurecer las penas por aborto y cerrar la puerta al matrimonio homosexual.

“He sido amenazado por una nación que se considera poderosa, por esto, porque su agenda no va con la nuestra”, dijo Giammattei durante el evento que se llevó a cabo en el Teatro Nacional.

El mandatario continúo diciendo que “cada día está más en riesgo la soberanía de los países”. “Me han amenazado de todas las formas habidas y por haber, pero saben una cosa, no van a lograr doblegarnos”, afirmó.

El mandatario habló en distintos momentos durante su discurso sobre sus padecimientos de salud y en respuesta a las críticas. Sus vivencias y su paso por la cárcel, aseguró, cambiaron su visión.

“Yo soy católico, pero me reúno con los pastores una vez al mes porque siempre he creído que hay que unirse con la gente buena, y la gente buena está en todos lados”, dijo Giammattei sobre el contexto que lo llevó a establecer la política de la vida y la familia.

“En las últimas semanas creo que no habido uno de los pastores que me hayan acompañado a mí, en este año, de estar planificando todo, que no haya sido atacado en la prensa”, aseguró.

“Les han tirado con tubo, como decimos. Ellos no están acostumbrados a eso, yo sí tengo el cuero ya curtido”, añadió.

También, aseguró que los líderes religiosos le han cuestionado sobre el futuro de la políticas y las leyes recién aprobadas. “Me decían ¿Qué va pasar si el siguiente gobierno viene y quita el patio de la vida. Y les dije: ‘de ustedes depende'”.

“He sido amenazado por una nación que se considera poderosa”.@GuatemalaGob @DrGiammattei en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia que desarrolla en Centro Cultural, dice que ha sido amenazado por una nación, pero no va doblegarse.@EmisorasUnidas pic.twitter.com/C9lUnSIp2d — Juan Carlos Chanta (@JCChanta_EU) March 10, 2022

