VIDEO. Camioneta arrolla a pareja en moto en San Marcos

Una pareja que se conducía en motocicleta fue arrollada por el conductor de una camioneta en San Marcos, según un video publicado en redes sociales.

El hecho se registró en la 8a. avenida y 5a. calle de la zona 2 de San Marcos. Las cámaras de seguridad instaladas en ese lugar grabaron el mometno exacto en el que ocurrió el accidente.

Las grabación muestra el momento exacto en el que la camioneta impacta contra los tripulantes de la motocicleta, quienes salen expulsados por los aires y quedan gravemente heridos sobre una banqueta.

El video muestra que el conductor que protagonizó el accidente huyó del lugar. Sin embargo, el bumper de la camioneta con la placa de circulación quedaron tirados sobre la cinta asfáltica.

Tras el impacto, una mujer logra ponerse de pie, mientras que el conductor de la motocicleta no reacciona y se queda tendido en el suelo.

Personas que observaron el accidente de inmediato se acercaron a las personas heridas para auxiliarlas.

Se desconoce quién llevaba la vía en este accidente, sin embargo, el video, que lleva más de 27 mil reproducciones, no tardó en generar reacciones entre los usuarios de las redes sociales.

“Independientemente de quien llevaba la vía ambas partes tienen la responsabilidad de observar para ambos lados y bocinar porque no les quita la maña de andar con el celular en la mano y conduciendo. Si eso le pasa a los que ya conocen el lugar no digamos a alguien que no es del sector”, comentó Jeannette de España.

“Nadie frena para ver, todos creen que llevan la vía. Aunque lleven la vía siempre hay que pasar con precaución porque muchos irresponsables aparecen y después no se quieren hacer responsables de los accidentes que ocasionan”, manifestó Maylin Citigar.