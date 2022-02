“Temo por mi vida”, señala Eva Sosa, exfiscal de la FECI

Mientras que Leily Santizo, exmandataria de extinta CICIG, denunció que han sido víctimas de agresiones psicológicas por parte de los querellantes.

Eva Xiomara Sosa, exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP), brindó declaraciones al salir de la audiencia por un caso que se encuentra bajo reserva.

Sosa afirmó que solo se le hizo saber el motivo de su detención y se programó la audiencia de primera declaración para el 24 de febrero próximo.

Asimismo, afirmó que en ese centro carcelario hay personas condenadas por casos que ella conoció. “No hay un centro carcelario en Guatemala que garantice mi vida, ni la de mis compañeros”, aseguró.

Mientras que Leily Santizo, exmandataria de extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), denunció que han sido víctimas de agresiones psicológicas por parte de los querellantes (Fundación contra el Terrorismo).

Según Santizo, las agredieron psicológicamente y de no ser por elementos del Sistema Penitenciario también hubiesen sido agredidas físicamente.

#AHORA Leily Santizo: "¿Una persecución política? No lo sé. Yo empecé a hacer una defensa jurídica debida y a ganar acciones jurídicas legales. Entonces, como el MP no tiene la capacidad, lo que pretenden es meterme a la cárcel para que yo ya no siga litigando" | Vía @EBercian_PN pic.twitter.com/zHTfaOWkvD

— PublinewsGT (@PublinewsGT) February 18, 2022