EE. UU. se pronuncia por capturas contra exintegrantes de Feci y Cicig

Brian A. Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), se pronunció por medio de su cuenta de Twitter por las capturas contra exintegrantes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

“Las acciones del 10 de febrero del Fiscal General de Guatemala contra los fiscales anticorrupción actuales y anteriores continúan un patrón de intimidación y venganza contra los individuos responsables de luchar contra la impunidad. Estas acciones preocupantes socavan el estado de derecho”, expresó el funcionario estadounidense.

El tuit de Nichols fue replicado por la cuenta de la Embajada de EE. UU. acreditada en Guatemala.

.@WHAAsstSecty: Las acciones del 10/feb de la Fiscal General de #GUA contra fiscales anticorrupción actuales y antiguos continúan un patrón de intimidación y venganza contra personas responsables de combatir la impunidad. Estas acciones preocupantes socavan el #EstadoDeDerecho. https://t.co/RJvrUyMw5x — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) February 11, 2022

Capturas

Las fuerzas de seguridad capturaron el jueves a una exmandataria de la Cicig por un caso que se encuentra “bajo reserva”.

Se trata de Leysi Indira Santizo Rodas quien, en declaraciones a periodistas a su arribo a la Torre de Tribunales, explicó que desconocía el motivo de su captura cuando se encontraba en su residencia.

“No he cometido ningún delito”, aseguró Santizo Rodas.

Entre los sindicados de este caso está la fiscal Eva Siomara Sosa, quien durante varios años laboró en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), a cargo del exfiscal Juan Francisco Sandoval.

Luego de conocerse que el Juzgado de Diligencias Urgentes había girado una orden de aprehensión en su contra, Sosa se puso a disposición del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal de manera voluntaria. No obstante, se conoció que la judicatura no quiso recibirla y además, el expediente aún no estaba en la judicatura.

