Administradora de USAID: “La Fiscal General utiliza su cargo para intimidar”

La administradora de USAID, Samantha Power, se pronunció con relación a la captura de una exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), señalada de obstaculizar la acción de la justicia.

La abogada Leyli Santizo fue detenida el pasado jueves, en el marco de un operativo coordinado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) dentro del caso Cooptación y Corrupción Judicial.

En tanto, la exfiscal que integró la referida fiscalía, Eva Xiomara Sosa, quien también tenía orden de captura, se presentó ante tribunales pero fue liberada.

La funcionaria estadounidense señaló por medio de un mensaje en redes sociales que la situación en Guatemala es terrible.

A su criterio, “en vez de proteger a los guatemaltecos de la delincuencia y la corrupción, la fiscal general Consuelo Porras utiliza su cargo para intimidar y perseguir a jueces y fiscales que defienden el estado de derecho”.

Terrible: instead of protecting Guatemalans from criminals and corruption, AG Porras uses her office to intimidate and persecute judges and prosecutors standing up for the rule of law. https://t.co/pOap7V1GMJ

— Samantha Power (@PowerUSAID) February 12, 2022