Precios de combustibles registran otro aumento de Q1

A principios y a mediados de este mes se registraron los primeros incrementos del precio de la gasolina.

Publicidad

Los precios de los combustibles en el mercado nacional reflejan un leve aumento entre Q0.96 y Q1 en el costo por galón de la gasolina, superior, regular y diésel, de acuerdo a los precios de referencia.

El monitoreo del 17 al 24 de enero de este año, muestra el aumento en las dos modalidades de autoservicio y servicio completo.

Tendencia al alza en costo de gasolina

La tendencia del precio de los combustibles sigue al alza y la posibilidad de que se desaten conflictos en Europa podría hacer variar las cifras, señaló el Gobierno en un comunicado el pasado 28 de enero.

“Lo que vemos en los mercados internacionales es una tendencia al alza. Vemos con cierta preocupación las amenazas de un posible conflicto en Europa, entre Rusia y Ucrania porque eso sin duda podría tener una implicación al precio internacional del combustible”, declaró el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel.

La tendencia en el precio de los combustibles que se refleja en las últimas semanas es al alza. Como ejemplo Pimentel mencionó que en este momento “el barril de petróleo se está cotizando al precio más alto en los últimos dos años”.

Sobre el gas propano

En el caso del gas propano, es similar debido a que este producto se elabora partir de petróleo.

“Los mercados toman ciertos días en adaptarse y los procesos de refinación del gas propano son distintos al de los combustibles, por eso es que la tendencia no es precisamente la misma. Las dinámicas no son exactamente las mismas, pero seguimos viendo una tendencia al alza”, especificó el funcionario.

Ampliar el apoyo económico temporal al gas propano, según Pimentel, es una decisión que aún no ha sido analizada por el Ejecutivo.

“Es una decisión que no se ha considerado porque aún se tiene más de un mes de vigencia del decreto. El análisis todavía no está completo para ver si convendría o no la ampliación”, afirmó.

(Visited 21 times, 21 visits today)