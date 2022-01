Fauci reconoce “aumento muy severo de casos” de Covid-19 en Estados Unidos

El principal asesor de la Casa Blanca en la lucha contra la pandemia acotó que la tasa de infección en aumento es “realmente sin precedentes”.

El principal asesor de la Casa Blanca en la lucha contra la pandemia, Anthony Fauci, reconoció este domingo, en una entrevista en el programa “This Week”, de la cadena ABC, que Estados Unidos está experimentando “un aumento casi vertical” en los casos de Covid-19 a medida que avanza la variante Ómicron del coronavirus.

“Definitivamente, estamos en medio de un aumento muy severo de casos”, sostuvo Fauci, acotando que la tasa de infección en aumento es “realmente sin precedentes”.

Dr. Anthony Fauci says he hopes that the omicron surge will encourage more Americans to get vaccinated so the pandemic can be at a level of control by February and March. https://t.co/QTdzlDjmv1 pic.twitter.com/2cbPxlRdkF

— This Week (@ThisWeekABC) January 2, 2022