FOTO. Así fue la esperada conversación telefónica entre Biden y Putin

Según la Casa Blanca, la intención de Biden era proponer una “vía diplomática” para evitar una escalada militar en Ucrania.

Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de Rusia, Vladimir Putin, sostuvieron al mediodía de este jueves una conversación telefónica con la intención de tantear una vía diplomática frente a la crisis sobre el tema de Ucrania.

La plática entre ambos mandatarios se extendió por alrededor de 50 minutos, según dijo la Casa Blanca, que además publicó una fotografía de Biden, con el teléfono en la mano, en una habitación con paredes revestidas de madera. El presidente estadounidense se encuentra actualmente en Wilmington, Delaware, donde prevé pasar las fiestas de fin de año.

President Biden speaks on the phone with President Putin earlier today. pic.twitter.com/8CjCdIPl5k

— The White House (@WhiteHouse) December 30, 2021