VIDEO. El apretón de manos entre Biden y Putin en su reunión en Suiza

“Creo que lo último que (Vladimir Putin) quiere ahora es una Guerra Fría”, declaró Joe Biden tras el encuentro entre ambos en Ginebra.

El presidente estadounidense, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, abrieron este miércoles, con un apretón de manos, su esperada cumbre de Ginebra, Suiza, destinada a rebajar las tensiones entre ambos países.

Ambos mandatarios fueron recibidos por el presidente suizo, Guy Parmelin, en la Villa La Grange, un magnífico edificio del siglo XVIII ubicado en el corazón de Ginebra. Biden tomó la iniciativa y tendió la mano a Putin. “Siempre es mejor verse cara a cara”, dijo el mandatario estadounidense. Putin, por su parte, dijo que confiaba en que la reunión fuera “productiva”.

Posteriormente, Biden indicó que el tono de la cumbre con Putin fue “bueno” y “positivo”, aunque aseguró que le advirtió a su par ruso de cualquier injerencia en las elecciones estadounidenses.

“Le dije claramente que no toleraríamos los intentos de violación de nuestra soberanía democrática o de desestabilización de nuestras elecciones democráticas y que responderíamos”, dijo Biden en rueda de prensa tras su reunión con Putin.

“Creo que lo último que quiere ahora es una Guerra Fría”, declaró sin embargo Biden en alusión a Putin.

