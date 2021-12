Giammattei habla sobre la prohibición de la reelección presidencial en Guatemala

“Espero durar en el gobierno dos años y dos meses, si me dejan (...) y no me botan antes", expresó Giammattei.

En redes sociales fue publicado un video del presidente Alejandro Giammattei en el que se refiere al tiempo que le queda de gestión al frente del Gobierno Guatemala.

“Espero durar en el gobierno dos años y dos meses, si me dejan, si me dejan aquí verdad embajador y no me botan antes”, expresó Giammattei.

Además, se refirió a la prohibición de la reelección presidencial en Guatemala.

“Y gracias a Dios no hay reelección, gracias a Dios”, manifestó el gobernante.

Agregó que tiene dos años y dos meses para dar resultados de la promesas que hizo durante su campaña política.

“Es el momento que tenemos para esa alianza, esa alianza tiene que perseverar en el tiempo y la única manera que persevera en el tiempo, es porque tenemos dos años y dos meses para dar resultados”, concluyó el dignatario.

Preside te dice que tiene dos años de gobierno, si lo dejan. pic.twitter.com/fSDsZqa23h — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) December 11, 2021

Ventajas competitivas de Guatemala

El Presidente hizo estas declaraciones durante una reunión con integrantes de la Cámara de Comercio estadounidense, para presentar las ventajas competitivas del país, con el objetivo de atraer inversión para Guatemala.

El mandatario hizo hincapié en la importancia de crear y fortalecer los denominados muros de prosperidad, que promueven el desarrollo económico en zonas fronterizas, como una estrategia para combatir la migración irregular a EEUU y fortalecer la lucha contra la pobreza.

