El juez Carlos Ruano, reconocido por los Estados Unidos, hizo un llamado a los guatemaltecos para seguir luchando en contra de la corrupción.

Hoy, que se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción a nivel mundial, para el juez Carlos Ruano es importante que se regenere la consciencia en la ciudadanía sobre este flagelo y sus consecuencias.

El juez Ruano, quien ayer fue declarado como campeón anticorrupción por el gobierno de los Estados Unidos, habló en una entrevista en A Primera Hora de Emisoras Unidas, sobre el daño que la corrupción provoca a la sociedad.

Si ha crecido o disminuido la corrupción, a decir de Ruano, es un flagelo que se mide incluso según la percepción de la ciudadanía. “Cómo la ciudadanía nos ve a nosotros los jueces, cómo administramos justicia. Los comentarios, exigencias, manifestaciones”.

El juez fue seleccionado junto a otros 11 funcionarios de distintos países, quienes fueron reconocidos por su labor al impartir justicia y evitar así que persista la corrupción e impunidad.

Working together, we will stop corrupt actors from operating with impunity. @StateDept reaffirms our commitment to all those working to build transparency and accountability around the world. Congratulations to our 2021 Anticorruption Champions. #ACCA2021 pic.twitter.com/Lwt5aEORzV

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 8, 2021