Congresistas de EE.UU. urgen revocar estado de excepción en El Estor

Los congresistas estadunidenses rechazaron el posible uso que las autoridades guatemaltecas han hecho de los vehículos J8 y la ayuda militar.

Nueve congresistas estadounidenses pidieron públicamente al Secretario de Estado Antony Blinken, que se reiteré al Estado de Guatemala que el apoyo militar y uso de los jeeps J8 no deben usarse para la represión, al hacer referencia a los estados de excepción que el presidente Alejandro Giammattei declaró en El Estor, Izabal.

“Estamos escribiendo para solicitar que se condene públicamente el estado de Excepción declarado en el municipio de El Estor, así como la violencia estatal e instar al gobierno guatemalteco a revocar de inmediato el estado de emergencia”, expresaron en una carta dirigida a Blinken.

“Hemos visto informes preocupantes de que los jeeps J8 donados por Estados Unidos que estaban destinados a fines antinarcóticos pueden haber sido utilizados para llevar a cabo la represión”, describe la misiva fecha el 30 de noviembre de 2021.

Los congresistas también expresaron que, el estado de Excepción en El Estor otorga a los militares poderes especiales para hacer cumplir un estricto toque de queda, realizar detenciones y allanamientos sin orden judicial y suspender garantías constitucionales.

The Guatemalan military and police are violently oppressing indigenous communities of their democratic right to protest an illegally-operating mine in El Estor. The @StateDept must act to ensure no U.S. foreign aid is used to assist these authoritarian operations. #ElEstorResiste https://t.co/4CmK4obFin

— Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (@RepAOC) December 1, 2021