VIDEO. Pánico en el aeropuerto de Atlanta por “disparos accidentales”

Las autoridades confirmaron tres personas heridas.

La policía buscaba este domingo a un criminal convicto que huyó del aeropuerto internacional de Atlanta después de que su arma se detonara accidentalmente durante un control de seguridad, dando lugar a un movimiento de pánico.

El episodio, que refleja el altamente politizado tema de la prevalencia de armas en la sociedad estadounidense, resultó en tres heridos leves, según la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

There is not an active shooter. There was an accidental discharge at the Airport. There is no danger to passengers or employees. An investigation is ongoing, more information will be published on this channel.

— Atlanta Airport (@ATLairport) November 20, 2021