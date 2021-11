VIDEO. Así se vivió el espectacular eclipse lunar parcial de esta madrugada

Se trató del eclipse lunar parcial más largo desde 1440 y se pudo ver en Guatemala.

Un espectacular eclipse lunar parcial adornó la madrugada de este 19 de noviembre, siendo visible en gran parte del continente americano, incluyendo Guatemala.

Con una duración total de 3 horas, 28 minutos y 23 segundos, se trató del eclipse más largo de su tipo desde el que se registrara el 18 de febrero de 1440, el cual incluso duró 23 segundos más.

El fenómeno alcanzó su máximo a las 03:03 horas. El eclipse parcial finalizó a las 04:47 horas, mientras que el eclipse penumbral terminó a las 06:03 horas, de acuerdo con la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA).

Se pudo apreciar a simple vista, pero también fue seguido en línea en una transmisión en vivo en el canal de YouTube del Virtual Telescope Project:

Según la NASA, el eclipse de este viernes también iba a poder verse en partes del noreste de Asia, Polinesia y en el este de Australia, aunque no desde Europa ni desde África.

Para presenciar un eclipse parcial de mayor duración al de este viernes será necesario esperar hasta el 8 de febrero de 2669, fecha en la que el fenómeno se extenderá por 3 horas y 30 minutos, añadió la NASA.

Un eclipse lunar ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean. Un eclipse lunar solo puede ocurrir cuando la Luna está llena, se da si nuestro satélite está pasando a través de una porción de sombra de la Tierra.

A diferencia de los eclipses solares, los lunares ocurren cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, lo cual solo es posible en fase de Luna nueva.

What’s full and bright and red all over? Tonight’s Moon!

It’s the longest partial lunar eclipse since 1440, and it’s so close to total that much of the Western Hemisphere will be able to see the Moon turn red in Earth’s shadow.

How to #ObserveTheMoon: https://t.co/J9trqnx6mF pic.twitter.com/qdrXTXRGYF

— NASA Moon (@NASAMoon) November 18, 2021