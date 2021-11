Con memes, usuarios reaccionan a nueva caída de Facebook, Instagram y WhatsApp

La falla se produce poco más de un mes después de la caída sin precedentes que se extendió por alrededor de seis horas, y los usuarios no dudaron en publicar memes al respecto.

¿No has podido ingresar a las redes sociales ni enviar mensajes? No es tu conexión a Internet. Facebook, Instagram y WhatsApp registraron este viernes una nueva falla, poco más de un mes después de que los servicios de Meta registraran una caída sin precedentes que se extendió por alrededor de seis horas.

Según datos recogidos por el sitio DownDetector, Facebook presentaba problemas para cargar el sitio web (64 %), acceso a la app (22 %) e ingreso a cuentas (14 %), mientras que Instagram presentaba inconvenientes en el ingreso a la app (48 %), acceso al sitio web (32 %) y errores al postear contenido (20 %). Por su parte, usuarios de WhatsApp reportaban errores en el envío de mensajes (48 %), acceso a la aplicación (37 %) e ingreso a la versión web (15 %).

Ante esta nueva falla internacional en las plataformas, usuarios acudieron a otras redes sociales, especialmente en Twitter, para publicar memes al respecto:

Everyone going to Twitter #facebookdown pic.twitter.com/pkXCOPov6Q

— Rachel Steele (@rachcsteele) November 19, 2021