Estados Unidos amenaza a Nicaragua con más sanciones; Colombia desconoce resultados

“Aunque Ortega y Murillo pueden permanecer atrincherados en el poder, las elecciones no democráticas de Nicaragua no les proporcionan un mandato democrático”, advirtió Estados Unidos.

Tras conocerse los resultados de las cuestionadas elecciones en Nicaragua, que dieron como ganador de un cuarto mandato consecutivo al presidente Daniel Ortega, el Gobierno de Estados Unidos amenazó con imponer nuevas sanciones al país centroamericano por celebrar lo que calificó de comicios “no democráticos”.

“Continuaremos usando la diplomacia, las acciones coordinadas con nuestros aliados y socios regionales, las sanciones y las restricciones de visado” para que “los cómplices en el apoyo a los actos no democráticos del gobierno de Ortega-Murillo rindan cuentas”, afirmó en un comunicado el secretario de Estado, Antony Blinken, refiriéndose a Ortega y a su esposa, Rosario Murillo.

Yesterday’s undemocratic election denied the Nicaraguan people a real vote. The Ortega-Murillo government betrayed its commitments under the Inter-American Democratic Charter. The U.S. & international community will continue supporting the Nicaraguan people’s right to democracy.

