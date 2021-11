Decenas de millones de empleados en Estados Unidos deberán estar vacunados contra el Covid-19 antes del 4 de enero, anunció el Gobierno.

El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves que la mayoría de empleados en el país deberán vacunarse contra el Covid-19 antes del 4 de enero de 2022, si no quieren tener que someterse a pruebas regulares de detección del virus.

Se trata de una de las medidas más radicales tomadas por la administración del presidente Joe Biden, y abarca a empleados de empresas de más de 100 personas, trabajadores de la salud y empleados de contratistas de agencias federales.

Es, además, un intento por frenar una pandemia, que está minando la recuperación económica del país.

Para el 4 de enero, los empleados deberán haber recibido su última dosis de vacuna o comenzar a someterse al menos a una prueba por semana, indicó el jueves un alto funcionario del Gobierno. Más tarde, el presidente Biden lo confirmó en sus redes sociales.

Today, the Labor Department issued its rule requiring COVID-19 vaccinations for companies with 100 or more employees and HHS released its rule to ensure that health care workers are vaccinated.

Together, they will cover about 100 million Americans and help us beat COVID-19.

— President Biden (@POTUS) November 4, 2021