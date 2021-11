CSJ emite reglamento de servicio de protección a magistrados después de dejar sus cargos

Los magistrados de la CSJ que finalizaron su servicio en 2020, tendrán asignado piloto y dos agentes de seguridad.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió un reglamento de servicio de protección a magistrados después de que finalicen su período.

El reglamento fue publicado este 5 de noviembre de 2021 en el diario oficial, por medio del Acuerdo 30-2020.

El documento fue elaborado en 2020 y firmado por el ahora magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), Nester Vásquez. El mismo tuvo votos en contra de los magistrados Delia Dávila y Sergio Pineda.

¿Qué dice el reglamento?

El reglamento establece que después que los magistrados dejen sus cargos tendrán un piloto y dos agentes de seguridad por cinco años.

El argumento de dicho reglamento es que “los peligros no cesan después de dejar el cargo” y que estos se agudizan debido a que no existen garantías o protecciones que los puedan minimizar y por ende “sería irresponsable de parte del Organismo Judicial, no tomar medidas preventivas para resguardar a las personas que desempeñan altos cargos”, según el OJ.

Ese beneficio de protección no incluye vehículos, ni combustible.

“El servicio de protección iniciará inmediatamente al terminar el ejercicio del cargo y se proporcionará por un plazo de cinco años, el cual cesará automáticamente y sin necesidad de ulterior pronunciamiento”, detalla el acuerdo.

El servicio de protección de magistrados aplicará también para aquellos que finalicen su servicio en 2020.

