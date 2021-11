Pfizer anuncia pastilla anticovid; es 89 % efectiva contra hospitalizaciones y muertes

“La noticia de hoy es un auténtico cambio en los esfuerzos globales para detener la devastación de esta pandemia”, dijo el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla.

El laboratorio estadounidense, Pfizer, anunció este viernes que un ensayo clínico sobre su pastilla anticovid mostró una efectividad del 89 % contra hospitalizaciones y muertes entre pacientes adultos con Covid-19.

Llamada Paxlovid, es la segunda pastilla anticovid, después de la de Merck, y se creó específicamente para luchar contra el Covid-19.

We’re proud to announce that our #COVID19 oral #antiviral candidate demonstrated significantly reduced risk of hospitalization or death in high-risk adults in new data.

If approved, it could help to lessen the impact of COVID-19 on patients & society: https://t.co/Ek33qj56HV pic.twitter.com/NKTzaOZBeJ

— Pfizer Inc. (@pfizer) November 5, 2021