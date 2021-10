Estas acciones es un componente clave del trabajo de Kamala Harris, vicepresidenta estadounidense, para abordar las causas fundamentales de la migración.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE. UU.) anunció este viernes una línea de información para ayudar a su Grupo de Trabajo Anticorrupción a combatir la corrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras.

De acuerdo con la información de la embajada de EE. UU. en Guatemala, dicha acción es un componente clave del trabajo de Kamala Harris, vicepresidenta estadounidense, para abordar las causas fundamentales de la migración.

Se deattló que en junio, el Departamento de Justicia anunció un Grupo de Trabajo Anticorrupción, y ahora ha creado una línea de información para que cualquier persona con información sobre actores corruptos en El Salvador, Guatemala y Honduras que estén violando las leyes estadounidenses o trasladando el producto de sus delitos a Estados Unidos, ahora puede reportar la conducta en español o inglés a combatiendocorrupcion@fbi.gov.

El Grupo de Trabajo Anticorrupción del Departamento de Justicia revisará los consejos sobre posibles actos de corrupción o movimientos de fondos mal habidos que se reciban a través de la dirección de correo electrónico.

Asimismo, determinará si la información indica un posible vínculo jurisdiccional con los Estados Unidos, incluido el uso del sistema financiero de los EE. UU., Que permitiría al Grupo de Trabajo investigar, procesar y, cuando corresponda, decomisar y devolver los activos robados a el pueblo de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Justice Department Anticorruption Task Force Launches New Measures to Combat Corruption in Central America @FBI @Dea @HSI_HQ https://t.co/yUQGrfDcpB pic.twitter.com/sWA0eiZ4qW

— Justice Department (@TheJusticeDept) October 15, 2021