“En América Central, las causas fundamentales de la migración son muy profundas y la migración que procede de esa región tiene un impacto directo en Estados Unidos”, dijo Kamala Harris, vicepresidenta estadounidense, en su carta de presentación de la estrategia para abordar dicho flagelo.

Tanto el Departamento de Estado como la vicepresidenta, Kamala Harris, se refirieron a la estrategia que se implementará para abordar de una manera integral la emigración irregular hacia los Estados Unidos.

“Se reforzarán los aspectos que den resultados positivos y se desistirá de aquellos que no funcionen. No será una tarea sencilla y los avances no se apreciarán de manera inmediata, pero estamos decididos a hacerlo correctamente. Porque sabemos lo siguiente: La fortaleza y la seguridad de Estados Unidos depende de que se implementen estrategias como esta”, expuso Harris.

“Recientemente tuve la oportunidad de viajar a Guatemala, donde la corrupción representa uno de los problemas más significativos. Nuestra administración sabe que cuando la corrupción avanza sin freno, la población sufre las consecuencias”, expuso.

Ante ello, reiteró que se tiene previsto establecer un equipo de trabajo contra la corrupción que incluirá a fiscales y expertos en aplicación de la ley de EE. UU. que se abocarán a investigar casos de corrupción.

De acuerdo con la número dos del gobierno de Joe Biden, dicha estrategia “tiene amplio alcance y se enfoca en nuestra alianza con otros gobiernos, instituciones internacionales, empresas, fundaciones y la sociedad civil”.

“Al momento de preparación de este documento ya hemos recibido expresiones de compromiso de los Gobiernos de México, Japón y Corea, así como de las Naciones Unidas, para unirse a los Estados Unidos en el esfuerzo para brindar ayuda a la región”, dijo.

También mencionó que la pandemia del Covid-19 y las condiciones climáticas extremas han exacerbado las causas fundamentales de la migración, que incluyen corrupción, violencia, tráfico y pobreza.

“Las causas fundamentales deben abordarse adicionalmente a los esfuerzos de ayuda y por separado de ellos. En todo lo que hacemos debemos orientar nuestros esfuerzos a aquellas áreas que generen mayores índices de migración de salida y cerciorarnos de que estos programas cumplan con los criterios más rigurosos de rendición de cuentas y eficacia”, añadió.

Las áreas de trabajo

De acuerdo con el Departamento de Estado, para abordar las causas fundamentales de la migración irregular, centrarán sus esfuerzos en cinco áreas:

Abordar la inseguridad económica y la desigualdad Combatir la corrupción Fortalecer la gobernanza democrática y promover el Estado de derecho Promover el respeto por los derechos humanos, los derechos laborales y la libertad de prensa, contrarrestar y prevenir la violencia, la extorsión y otros delitos perpetrados por bandas criminales, redes de trata de personas y otras organizaciones del crimen organizado; y Combatir la violencia sexual, de género y doméstica.

Mientras que, en colaboración con los gobiernos de la región, se trabajará en ocho líneas de acción:

Estabilizar a las poblaciones que enfrentan necesidades agudas, ampliar el acceso a la protección internacional, ampliar el acceso a la protección en los países de origen, ampliar el acceso a programas de trabajo temporal en la región mientras se mejora la protección de los trabajadores, ayudar y reintegrar a las personas retornadas, fomentar una gestión de fronteras segura y humana, reforzar los mensajes públicos regionales sobre migración, y apoyar vías legales de protección y oportunidades en los Estados Unidos.

