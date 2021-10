VIDEO: mueren 16 personas al estrellarse avión en Rusia

"Seis personas fueron rescatadas, 16 no presentaban signos de vida", informaron socorristas que cubrieron la emergencia.

Unas 16 personas murieron el domingo en el accidente de un avión que transportaba a paracaidistas civiles en el centro de Rusia y que se partió en dos por el impacto.

El drama ocurrió a las 09H23 (06H23 GMT) cerca de la ciudad de Menzelinsk, en la República de Tartaristán (Volga).

El avión, fabricado en la República Checa y de tipo L-410, se estrelló unos veinte minutos después del despegue, según las autoridades locales, que afirman que la tripulación detectó una avería en el motor.

El aparato pertenecía a un club local de la organización paramilitar DOSAAF, la sociedad benévola de asistencia para el ejército, la aviación y la marina, según la agencia de prensa rusa Interfax.

DOSAAF es la heredera de la Sociedad Científica y Militar creada en 1920 por la URSS para popularizar entre los soviéticos los conocimientos militares, sobre todo en el ámbito aeroespacial, y reforzar los valores patrióticos.

Entre quienes siguieron una formación en los aeródromos de la DOSAAF figuran el primer hombre en viajar al espacio, Yuri Gagarin, y la primera cosmonauta, Valentina Tereshkova.

En la actualidad los aeroclubes de la sociedad en todo el país, como el de Menzelinsk, se siguen usando para el entrenamiento de los cosmonautas.

El avión se partió en dos por el impacto, según imágenes difundidas por el ministerio de Situaciones de Emergencia.

Solo sobrevivieron los seis paracaidistas que iban sentados en la parte trasera y llevaban casco, contó a la agencia TASS el instructor del club aeroespacial local, Oleg Chiporov.

“Un paracaidista solo tenía hematomas y se bajó del avión por su propio pie”, dijo Chiporov.

Todos los supervivientes fueron hospitalizados y uno se encuentra “en estado grave”, según la agencia RIA Novosti, que cita una fuente del ministerio de Salud local.

